Uil Scuola | a Napoli gli Stati generali dell’alta formazione nel Mezzogiorno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Hanno preso il via aglinelpromossi da UilRua. L’obiettivo, spiega il segretario generale Uil Rua Attilio Bombardieri, è “parlare dei problemi e delle criticità che ci sono nel mondo dell’università, della ricerca eartistica e musicale. Proveremo a spiegare il mondo dell’università e della ricerca, cercando di far capire le criticità reali”. Attilio Bombardieri ha ricordato che “il Governo, come primo atto del suo mandato, ha stanziato delle risorse per aumentare del 30% gli stipendi dei ricercatori, nel tentativo, vano, di far rientrare i cervelli in fuga. Forse sarebbe stato utile che si occupasse più di far rimanere quelli che sono oggi in Italia, ...