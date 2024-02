Ufficiale lo Xiaomi Smart Band 8 Pro | specifiche tecniche e prezzo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), il rinomato produttore cinese di elettronica di consumo, ha recentemente introdotto il suo innovativo orologio intelligente, lo8 Pro sul mercato giapponese. Quest’ultimo wearable offre una serie di funzionalità avanzate per coloro che cercano un’esperienza di monitoraggio fitness completa ed è dotato altresì di un design elegante e di una tecnologia all’avanguardia. Andiamo subito a vedere insieme le sue principali caratteristiche eufficiali. Lo8 Pro è un dispositivo dalle dimensioni compatte, con una lunghezza totale di 46mm, una larghezza di 33,35mm e uno spessore di 9,99mm, pesando solo 22,5gr. È provvisto di un display touch EL AMOLED organico da 1,74 pollici con ...

