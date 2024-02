Ue | De Cristofaro Avs | ' contrari all' Europa con l' elmetto'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. - (Adnkronos) - "Noi siamoall'con l'e non condividiamo le parole di Ursula von der Leyen sulla necessità che l'si prepari alla guerra con la Russia con un piano straordinario di riarmo europeo. Una cosa è la difesa comune europea, altra è la corsa al riarmo. Altra cosa ancora è fare la guerra alla Russia. La strategia delineata oggi dalla von der Leyen è la negazione di cosa è l'Unione europea: uno spazio di pace dopo gli orrori di due guerre". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama. "Risuonano ormai da troppe parti gli echi di una logica bellicista che non fa bene all'- continua - Le parole di Macron sull'invio di truppe di terra Nato in Ucraina, ...