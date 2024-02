Ue | De Cristofaro Avs | ‘contrari all’Europa con l’elmetto’

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. – (Adnkronos) – “Noi siamo contrari all?Europa con l?elmetto e non condividiamo le parole di Ursula von der Leyen sulla necessità che l?Europa si prepari alla guerra con la Russia con un piano straordinario di riarmo europeo. Una cosa è la difesa comune europea, altra è la corsa al riarmo. Altra cosa ancora è fare la guerra alla Russia. La strategia delineata oggi dalla von der Leyen è la negazione di cosa è l?Unione europea: uno spazio di pace dopo gli orrori di due guerre”. Lo afferma il capogruppo dell?Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.“Risuonano ormai da troppe parti gli echi di una logica bellicista che non fa bene all?Europa – continua – Le parole di Macron sull?invio di truppe di terra Nato in Ucraina, sono un vero e proprio campanello d?allarme, la punta dell?iceberg di una strategia di ...

