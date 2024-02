(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Oggi l'approvazione del regolamento Ue a Strasburgo Con il nuovo regolamento Ue approvato oggi a Strasburgo, che aumenta la tutela comunitarie delle Indicazioni geografiche, conosciute come Igp, non si ripeteranno più casi come quello delcroato o dell'. Lo spiega a margine della plenaria l'eurodeputato del Pd (gruppo S&D) Paolo De

Ormai da più di un decennio e oltre in Italia non si fa altro che parlare di Pensioni . La legge Fornero, tra chi vuole abolirla (almeno a parole) e chi ... (luce.lanazione)

Ormai da più di un decennio e oltre in Italia non si fa altro che parlare di Pensioni . La legge Fornero, tra chi vuole abolirla (almeno a parole) e chi ... (luce.lanazione)

Dop economy, in vigore da aprile le Nuove regole europee. Stop a imitazioni del made in Italy come Parmesan e Prosek: Protezione anche online Il nuovo regolamento prevede anche la protezione on line ... che potrà diventare un volano per lo sviluppo dei territori. De Castro: “Ue al fianco degli agricoltori” Per il ...repubblica

Ue, De Castro (Pd) : "Nuove norme Igp, mai più Prozek o aceto balsamico sloveno": (Adnkronos) - Con il nuovo regolamento Ue approvato oggi a Strasburgo, che aumenta la tutela comunitarie delle Indicazioni geografiche, conosciute come Igp, non si ripeteranno più casi come quello del ...msn

L’Europarlamento vara la riforma di Dop e Igp: Il settore conta circa 3.500 prodotti registrati Ue per un giro d’affari di 80 miliardi; Italia leader con 880 prodotti tra Dop e Igp, per un fatturato di 20 miliardi ...ilsole24ore