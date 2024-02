Udine in cioccolato-CioccolatiAmo Il programma

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Torna anche nel 2024 per il 15° anno a, nella centralissima piazza Matteotti, “in”, la grande Fiera delArtigianale. L’evento più dolce dell’anno andrà in scena nel capoluogo friulano da domani, giovedì 29 febbraio al 3 marzo 2024 dalle 10 alle 22 con protagonisti assoluti, assaggi e novità. Una festa per tutti gli amanti di quello che i Maya definivano “Il cibo degli dei” che coniuga elementi diversi, eventi speciali, degustazioni e appuntamenti golosi che mescoleranno cultura, sapori e divertimento all’interno di un’ampia struttura che ospiterà i selezionatissimi espositori. Nel corso della manifestazione sarà possibile visitare la 1^ Fabbrica Culturale delItinerante in Europa: i laboratori ...