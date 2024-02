Ucraina | Zakharova | ' Zelensky di fronte disastro | parole Macron non aiuteranno'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Mosca, 28 feb. (Adnkronos) - La situazione in prima linea è catastrofica per il presidente ucraino Vladimire la recente dichiarazione del presidente francese Emmanuelsul possibile dispiegamento di truppe francesi innon sarà di alcun aiuto. Lo ha detto a radio Sputnik la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria. "Il regime di Kiev si trova ad affrontare una situazione deplorevole in prima linea e nulla potrà aiutarlo", ha affermato la portavoce, aggiungendo che le dichiarazioni dihanno avuto "l'effetto opposto" a quello a cui tendevano, con molti paesi della Nato che hanno escluso l'invio di truppe in