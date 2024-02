Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | Navalny | i funerali si terranno venerdì in una chiesa di Mosca La moglie | «Putin un mafioso sanguinario»

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Leindi mercoledì 28 febbraio, in diretta. Il presidente ucraino Zelensky è arrivato in Albania per il verticesicurezza di

Pechino 27 feb. (Adnkronos/Dpa) - La Cina manda il suo inviato speciale per l'Eurasia, Li Hui, in Russia , Ucraina e nelle capitali europee. La visita inizierà ... (liberoquotidiano)

Pechino 27 feb. (Adnkronos/Dpa) – La Cina manda il suo inviato speciale per l’Eurasia, Li Hui, in Russia , Ucraina e nelle capitali europee. La visita inizierà ... (calcioweb.eu)

007, campagna ibrida russa contro l'Italia, occhio a elezioni: La Russia è l'attore più attivo in campagne ibride "in danno ... Riguardo all'andamento del conflitto, rileva la relazione, Il sostegno dei Paesi occidentali all'Ucraina, fondamentale per la ...ansa

Transnistria, soldati russi pronti all'intervento ibrido: cosa può succedere ora, dall'azione Ucraina alle pressioni moldave: sale la tensione con il governo della Moldova sui dazi doganali e per un possibile intervento più o meno ibrido delle forze di Mosca nella regione indipendentista della Moldova a ridosso dell'Ucraina.ilmessaggero

Ucraina: inviato cinese in Ucraina, Russia, Europa: Pechino 27 feb. (Adnkronos/Dpa) - La Cina manda il suo inviato speciale per l'Eurasia, Li Hui, in Russia, Ucraina e nelle capitali europee. La visita inizierà sabato, ha annunciato oggi il ministero ...lagazzettadelmezzogiorno