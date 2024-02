Ucraina | Russia avanza ancora Biden in pressing | Kiev ha bisogno di armi Usa

A due anni dall'inizio della guerra scatenata della Russia in Ucraina , con guadagni territori ali assai deludenti per le truppe di Mosca in proporzione agli ... (ilmessaggero)

Guerra in Ucraina, Zelensky vola a Tirana per un incontro bilaterale con l’Albania. Abbattuto drone ucraino nell’oblast di Belgorod: L’iniziativa è stata presa dal governo albanese insieme a quello di Kiev, per promuovere i legami bilaterali e dimostrare la solidarietà all’Ucraina nella lotta contro la Russia. Zelensky incontrerà ...tag24

Macron cambia metodo sull'Ucraina, ma tutti lo attaccano per la Nato: La Conferenza di Parigi per molti aspetti è inedita e promettente per l’Ucraina. Presentandosi come presidente di guerra, Macron ha scommesso la sua eredità politica sulla sconfitta della Russia ...ilfoglio

Rivelazioni sulle basi CIA in Ucraina provocazione per la Russia: “Siamo uniti nella nostra condanna della guerra di aggressione ingiustificata e immotivata della Russia contro l’Ucraina”, affermarono due anni fa Joe Biden e Ursula von der Leyen in una dichiarazione ...osservatoriosullalegalita