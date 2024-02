Ucraina | Picierno | ' dress code? Modo migliore per aiutare Zelensky è sostenere Kiev'

Ucraina: Tusk, la verità è chiara, Putin è un criminale di guerra: Praga, 27 feb 16:24 - (Agenzia Nova) - La verità della guerra in Ucraina è chiara, “Putin è un criminale di guerra” e non c’è spazio per la neutralità. Lo ha detto il premier polacco Donald Tusk in ...agenzianova

Ucraina: leader G7, sosteniamo indagini su crimini commessi dalla Russia: Roma, 24 feb 19:23 - (Agenzia Nova) - I leader del G7 sostengono le indagini sui crimini commessi dalla Russia in Ucraina. E' quanto si legge nella dichiarazione finale del summit del G7, il primo ...agenzianova

Cina, 'l'inviato speciale visiterà Ucraina, Russia e Ue': La Cina ha reso noto che il suo inviato speciale per gli Affari euroasiatici Li Hui visiterà a partire dal 2 marzo l'Ucraina, la Russia e L'Unione europea, oltre che Germania, Polonia e Francia, negli ...ansa