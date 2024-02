(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Mosca, 28 feb. (Adnkronos) – La Russia non rappresenta unper queida cui non è minacciata. Lo ha detto ai giornalisti il ??portavoce del Cremlino Dmitry, respingendo come infondate le preoccupazioni recentemente espresse dal primo ministro ungherese Viktor Orban. “Non siamo d’accordo su tutto con Orban. Tuttavia, contrariamente a quanto dicono con insistenza i funzionari dell’Ue, la Russia non rappresenta una minaccia per iche non sono ostili alla Russia. Detto questo, le preoccupazioni al riguardo sono infondate”, ha precisato, sottolineando tuttavia che la Russia cerca di salvaguardare la propria sicurezza nazionale. L'articolo CalcioWeb.

