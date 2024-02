Ucraina | Mini | “Europa si è ficcata dentro questa guerra senza limiti e non so come se ne uscirà Unica soluzione è neutralità armata di Kiev”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Il presidente francese Macron non esclude l’invio di truppe Nato in? Non credo che quella di Macron sia una boutade e comunque il presidente non è evidentemente al corrente difunzionino gli staff militari quando devono preparare qualche emergenza. Dell’intervento diretto della Nato innon se ne parla e non se ne può parlare, nel senso che una partecipazione diretta della Nato nellainè una cosa che tutti escludono ed è giustamente esclusa, altrimenti sarebbe a tutti gli effetti unamondiale. Ma di quelle grosse e precipitose, perché anche la mano dei più pacifici e ragionevoli verrebbe forzata”. Così a Uno, Nessuno, 100Milan, su Radio24, Fabio, già comandante della missione Nato in Kosovo e autore del libro ...