Ucraina | Medvedev | ‘leader Occidente fanno visite teatrali a Kiev per distrarre elettorato’

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Mosca, 28 feb. (Adnkronos) – ”I leader occidentali hanno fattonel giorno dell’anniversario dell’operazione militare speciale peril proprio elettorato dai problemi accumulati”. Lo ha scritto su Telegram l’ex presidente russo e vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale di Mosca Dmytri, accusando i leader occidentali di voler ”leccare lo stivale sporco del proprietario americano in un’esaltazione acuta e servile”.L’agenzia di stampa russa Tass ricorda che sabato 24 febbraio, nel secondo anniversario dell’inizio dell’aggressione militare russa in, la premier italiana Giorgia Meloni si è recata ae nella capitaleha presieduto il G7. Presenti anche il primo ministro canadese Justin ...

