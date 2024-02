(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Mosca, 28 feb. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Joeè, per il vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo Dmitry, ''unche diventa ogni giorno più debole con un'andatura incerta in uno stato dipersistente, che difficilmente capiscono di chi e di cosa stanno parlando''.ha poi citato in un post su Telegram l'incontro trae ladi Alexei Navalny, Yulia, affermando che il presidente degli Stati Uniti ha ''to un'allegra p... che si presenta sotto le sembianze didi unrusso deceduto''.

