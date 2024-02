Ucraina | Kiev | ' bombardamento russo a Zaporizhzhia | 1 morto e 1 ferito'

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 feb. (Adnkronos) - Le forze russe hanno attaccato diverse località nell'oblast di, uccidendo un residente e ferendone un altro. Lo ha riil governatore regionale Ivan Fedorov. Unnel villaggio occupato di Nove nel distretto di Polohy ha ucciso un residente di 76 anni, ha precisato Fedorov, mentre un attacco di artiglieria sulla città in prima linea di Orikhiv haun uomo di 53 anni. Ieri le forze russe hanno lanciato 234 attacchi separati in 11 località dell'oblast, che hanno danneggiato edifici residenziali e infrastrutture. Fedorov ha detto che nel corso la giornata sono pervenute 27 segnalazioni di danni.

Ucraina: Mosca, 'distrutto drone di Kiev su Belgorod': Mosca, 28 feb. (Adnkronos) - I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto un drone ucraino sopra la regione di Belgorod. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca. "Questa notte è stato fer ...lanuovasardegna

Guerra Russia-Ucraina, da Mosca nuova polemica con l’Italia. Medvedev su Meloni a Kiev: una visita teatrale per distrarre l'elettorato dai problemi: L'ipotesi di una presenza di truppe occidentali in Ucraina, evocata ieri dal presidente Macron nel vertice convocato a Parigi, non convince gli alleati occidentali. Usa, Ue, Nato, Gran Bretagna, Germa ...ilsecoloxix

Ucraina, da Praga e Varsavia no a Macron: “Non invieremo truppe”: Praga, 27 feb. (askanews) – La Polonia non ha piani per l’invio delle sue forze armate in Ucraina. Lo ha confermato il primo ministro polacco Donald Tusk, opponendosi, di fatto, alla “chiamata alle ar ...lanotiziagiornale