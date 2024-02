Ucraina | Borghi Iv | ' sinistra finge di non vedere ambiguità di Conte'

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Sta dentro una battuta -infelice- sul look di Zelensky (che deve vestirsi così per difendere il suo popolo, e non può guidare un esercito in doppiopetto e pochette), tutta l', il limite e l'insidia cheporta ad unaitaliana che, nella brama di un ritorno al potere purchessia,di nonquesto elefante nella stanza”. Lo afferma il senatore Enrico, capogruppo di Italia Viva al Senato. “Da due giorni – aggiunge - è tutto un florilegio di autorevoli e storici esponenti Dem che ci spiegano che la politica è sostituita dall'aritmetica o dalla geometria: perché è tutta una spiegazione a sommare, o allargare. A prescindere. Ciò che conta è cumulare consensi perché ‘solo così si batte la destra'. Un approccio che dentro il ...

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Oggi sono esattamente due anni dall'inizio dell'invasione di Putin in Ucraina . Molti sostenevano che sarebbe caduta in un paio di ... (liberoquotidiano)

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Oggi sono esattamente due anni dall?inizio dell?invasione di Putin in Ucraina . Molti sostenevano che sarebbe caduta in un paio di ... (calcioweb.eu)

A Napoli l'assemblea del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'europa, Senigallia presente con Massimo Bello: Le politiche europee per il sistema delle autonomie locali, la Macroregione del Mediterraneo, per un'Europa rurale, delle comunità dei piccoli Borghi e delle aree interne, e dei territori isolani, ...viveresenigallia

Ucraina: von der Leyen, profitti su asset russi congelati siano usati per acquisto armi per Kiev: "Vorrei che pensassimo in grande. È ora di iniziare una conversazione sull'utilizzo dei profitti inaspettati dei beni russi congelati per acquistare congiuntamente equipaggiamenti militari per ...agenzianova

L'annuncio di Bennardi, a Matera il falò di San Giuseppe si farà: ''La tradizione millenaria dei falò di San Giuseppe, nei rioni e nei Borghi di Matera, potrà svolgersi ma rispettando le norme di sicurezza per la pubblica incolumità''. (ANSA) ...ansa