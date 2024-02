Ucciso con 10 coltellate | fermo compagna

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) 14.32 E' stata fermata ladi Tiziano Colombi,il 58enne infermiere,uciso ieri con decine di. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra la 60enne e l'uomo in una casa popolare a Vercelli. L'uomo si trovava nell'appartamento dellaquando è statto colpito con un coltello ripetutamente alla schiena. La donna, era già sentita ieri sera dalla polizia, ed è stata fermata oggi. Atteso l'interrogatorio davanti al pm. Secono i testimoni tra i due sarebbe esplosa una violentissima lite.

