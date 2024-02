Ucciso a coltellate a Vercelli | fermata la compagna 60enne

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) AGI - È in stato di fermo una donna di 60 anni, portata in ospedale per accertamenti, accusata di averil compagno di 58 anni a, in un alloggio al primo piano di una palazzina di corso XXVI Aprile 22, in zona Aravecchia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'omicidio è avvenuto durante un litigio finito anell'abitazione della donna, che in giornata sarà sentita dal pm. Sul posto, fino a tarda sera, la polizia ha sentito i vicini di casa e perquisito alloggio e auto della vittima. Sono stati effettuati anche i primi accertamenti medico legali sul cadavere dell'uomo, sul quale sono state rilevate numerose