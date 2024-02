Uccide il compagno a coltellate | raptus omicida a Vercelli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Loe poi chiama i soccorsi. Unquello che, ieri sera, ha causato la morte di Tiziano Colombi, 58 anni, raggiunto da almeno dieci fendenti sferzati dalla compagna, Rosa Comito, 60enne. L’omicidio e le testimonianze dei vicini L”uomo, infermiere della Cardiologia dell’Ospedale Sant’Andrea di, era appena rientrato in casa dal lavoro. La lite sarebbe scoppiata intorno alle 19,30 nell’appartamento ai primo piano della palazzina Atc al numero 22 di corso XXVI Aprile, proprio alle spalle del nosocomio. Nessuno, in realtà, li ha sentiti litigare e nemmeno urlare. «Stavano insieme, non so da quanto. Ma si volevano bene, almeno sembrava», racconta una vicina. «Non li ho mai sentiti litigare. Il nostro è un condominio tranquillo, non è mai successo nulla ...