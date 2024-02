Tutto azzardato Il sondaggista gela la sinistra sull' effetto Sardegna

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Buttaroni (presidente Tecnè) smorza gli entusiasmi rossi: "Non c'è alcuna proiezione possibile". Ee elezioni insottolinea: "Il centrodestra è cresciuto, il centropiù il M5S sono calati"

Elisabetta Gregoraci, bon ton azzardato alla Milano Fashion Week: i look: Il completo, un blazer lungo e aderente abbinato a bermuda over con fantasia pitone in tonalità azzurre, è una dichiarazione di stile che si pone al di fuori dei canoni tradizionali che abbiamo impara ...dilei