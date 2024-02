Tutti gli affari all’ombra di Karibu | distratti fondi per 7 | 5 milioni di euro La moglie di Soumahoro ci si pagò anche il parto privato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Queipubblici che dovevano servire alla gestione dei migranti Liliane Murekatete,del deputato Aboubakar, li utilizzò per gli scopi privati più vari:per pagare la clinica a Roma doverì. Lo scrive il commissario liquidatore della societànella relazione agli atti dell’indagine della procura di Latina, come riporta Repubblica. Murekatete è indagata per truffa insieme con diversi suoi famigliari: la madre Marie Therese Mukamitsindo, i fratelli Michel Rukundo, Richard Mutangana e Aline Mutesi. Secondo il liquidatore della, ammonterebbero a ben 7,5didirottati illecitamente dalla società per scopi privati: molto di più di quanto stimato dalla Guardia ...