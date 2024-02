Tutte le fazioni palestinesi da Putin | il piano russo per il futuro del Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Rappresentanti di Hamas, Jihad Islamica, Fatah e di un'altra decina disi riuniranno da domani al 2 marzo a Mosca per un incontro sotto l'egida russa, che - parola di Mikhail Bogdanov, vice ministro degli Esteri ed inviato del presidente Vladimirper ile l'Africa - ha «l'obiettivo di aiutare le varie forzea compattarsi dal punto di vista politico». Come fa notare il portale Arab News, ospitando queste- alcune delle quali sono considerate gruppi terroristici dall'Occidente - la Russia sta promuovendo una narrazione secondo cui è lei la vera protettrice della causa palestinese. Inoltre Mosca invia un messaggio forte al mondo arabo-islamico e al Sud del mondo in generale. E ciò avviene in un momento in cui il ...