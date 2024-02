Tutte le criticità politico-securitarie dei Balcani

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Non ci sono solo i progressi documentati dall’Ue nella macro area deioccidentali alla voce allargamento, ma una serie diche permangono sia per le difficoltà con cui procedono le riforme strutturali dei singoli Paesi, sia per le possibili influenze negative che impattano sulla loro situazione securitaria. Questo il focus che la relazione annuale dell’Intelligence dedica ad una grande regione posta nella cintura esterna europea che, a maggior ragione dopo la guerra in Ucraina, resta obiettivo primario non solo delle politiche Ue, ma anche dei super players esterni che proprio in quei Paesi provano a distendere la propria strategia anti occidentale. Latenti instabilità Le, si legge nella relazione, non sono state sanate, anche a causa di “latenti instabilità”. Nello specifico accanto ai problemi di ...