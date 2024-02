(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’Italia prenderà parte alla tappa delladeldi, in programma a(Canada) dal 29 febbraio al 3 marzo. Il DT Oscar Bertone ha confermato il gruppo che ha recentemente ben figurato ai Mondiali di Doha, conquistando cinque pass olimpici e la medaglia d’argento nel sincro 3 metri maschile. Proprio Giovannie Lorenzosaranno i leader della spedizione tricolore in terra nordamericana, affiancati da Elena Bertocchi, Maia Biginelli, Sarah Jodoin di Maria, Andreas Sargent Larsen, Lorenzo, Chiara Pellacani, Eduard Timbretti Gugiu. Assenti Riccardo Giovannini, Irene Pesce e Matteo Santoro per motivi di studio.ITALIADELA ...

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista dei Campionati Mondiali 2024 di Tuffi , in programma a Doha da venerdì 2 a sabato 10 febbraio. Si preannuncia ... (oasport)

Tuffi, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Montreal. Tocci e Marsaglia guidano gli azzurri: L'Italia prenderà parte alla tappa della Coppa del Mondo di Tuffi, in programma a Montreal (Canada) dal 29 febbraio al 3 marzo. Il DT Oscar Bertone ha confermato il gruppo che ha recentemente ben figu ...oasport

Coppa del Mondo di Tuffi, l’Italia in gara a Montreal: punti olimpici in palio: La competizione si svolgerà a Montreal dal 29 febbraio al 3 marzo. Come riporta federnuoto.it ‘Il gruppo convocato dal direttore tecnico Oscar Bertone è lo stesso che ha impressionato ai Mondiali di ...ilfaroonline

Atletica, i convocati dell’Italia per i Mondiali Indoor: Fabbri e Furlani leader, Dosso all’assalto, Iapichino c’è: Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo.oasport