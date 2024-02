Truzzu | chi era costui | tutti i problemi del centrodestra in Sardegna

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Al pubblico italiano la figura del soldato Ryan della destra, Paolo, dice poco. Ai cagliaritani evidentemente qualcosa, visto che lo hanno tradito nell’urna, pur essendo stato il loro sindaco. Colpiscono le parole dopo il voto. La colpa è mia, un atto da un lato di difesa, come soldatino della falange macedone, della propria Chief in comando, Giorgia, il nuovo Alessandro della destra italica, che si prefiggeva di emularne le gesta imperiali. Lei non c’entra, lei rimane brava, sono io che sono scarso. È simbologia questa di sottomissione degli ex maschi Alfa, oggi quasi Zeta, di zero non di Zorro, davanti all’Ape Regina, leader di un alveare dove alloggia il miele del nuovo potere. I maschi, scelti dal matriarcato meloniano, sono fuchi per la riproduzione del potere territoriale, visto che le sorelle Meloni sono solo due, fossero di più verrebbero candidate ...