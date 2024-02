True Detective | Night Country | Jodie Foster è stata la Pai Mei di Kali Reis

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "Il pubblico si deve sentire un po' responsabile: deve rendersi conto che non ha voluto vedere": intervista a, protagoniste di, in cui indagano su un misterioso caso di sparizione. Tra ego e invisibilità, le attrici ci spiegano il finale.è disponibile su Sky e NOW e ha fatto molto discutere: i collegamenti alla prima - mitica - stagione con Matthew McConaughey e Woody Harrelson non sono piaciuti a tutti, anche perché la serie scritta e diretta da Issa Lopez (appena confermata anche per una quinta) èaccusata di essere troppo diversa dal primo capitolo. Ma il punto è proprio ...