Troost-Ekong | «L’atteggiamento di Dia alla Salernitana…»

William, difensore del PAOK, ha parlato a TuttoSalernitana dei comportamenti di Boulaye Dia in granata. PAROLE – «Ha fatto una grande stagione e posso capire la sua volontà. È un giocatore forte, un lavoratore. Non so nello specifico cosa sia successo, ma quando arriva una offerta è difficile resistere. Quando un atleta ha la testa da un'altra parte, è giusto lasciarlo andare. E, secondo me, aveva già un accordo verbale con la società. Era impossibile pensare di riprendere il cammino come nulla fosse successo».

