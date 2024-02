Trofeo Laigueglia 2024 | vince Lenny Martinez

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio- Come ormai da tradizione, ad aprire il calendario ciclistico italiano è il, arrivato nelalla 61esima edizione: edizione che, grazie a, continua a sorridere alla Francia. La cronaca Il figlio e nipote d'arte di Miguel, Mariano e Yannicksuccede nell'albo d'oro a Nans Peters, che nel 2023 aveva preceduto al traguardo Andrea Vendrame, curiosamente secondo anche quest'anno: al terzo posto si è invece piazzato Juan Ayuso. Stavolta però il copione è stato ancora più netto a favore del vincitore di turno,, che a più ripetizioni ha provato a fare il vuoto in salita, la specialità della casa: il tutto dopo il forcing di Rafa Majka, che aveva provato ...

Milano-Sanremo 2024, Van der Poel punta al bis in maglia iridata: Dopo che con il Trofeo Laigueglia si è aperto il calendario professionistico di ciclismo in Italia, cresce l'attesa per la Milano-Sanremo, che si correrà sabato 16 marzo 2024. Al via ci sarà anche, in ...genovatoday