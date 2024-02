Trofeo Laigueglia 2024 | il francese Lenny Martinez vince in solitaria | Vendrame in piazza d’onore

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Inizio di stagione super per il giovane: secondo anno da professionista, subito due vittorie, andando a trionfare inanche alcon un’azione spettacolare sul finale. Esulta la Groupama – FDJ che ha in casa un vero e proprio talento. Fuga a cinque nella prima parte di gara: David Martin Romero (Team Polti Kometa), Ben Grander (Mg.K Vis Colors for Peace), Diego Bracalente (Team MBH Bank Colpack Ballan) e Marco Palomba (General Store Essegibi F.Lli Curia). Il gruppo ha lasciato cinque minuti di margine per poi andare a recuperare a mano a mano. Entrati nel circuito finale accelerazione della UAE Emirates in forze, dopo la prima scalata al Colla Micheri è esplosa la corsa con prima lo scatto di Lorenzo Rota, poi il contrattacco in quattro ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.38 Non c’è accordo nel gruppo davanti perché si affronta la salita per la terza volta. 15.37 Questi corridori ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49 Nel gruppetto inseguitori a 15 secondi ci sono ancora Zana, Hirschi e Ayuso tra gli altri. Ancora tutto in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12 ULTIMO CHILOMETRO PER Lenny Martinez ! 16.11 Dispiace per Scaroni e Vendrame che vedono sfumare un successo che ... (oasport)

Al via il Trofeo Laigueglia, unico ligure in gara Niccolò Bonifazio: Le scelte da te espresse verranno applicate al solo dispositivo in utilizzo.rainews

Ciclismo: il Trofeo Laigueglia in diretta Tv su Rai Sport +HD: Ciclismo, oggi via alla stagione italiana con il Trofeo Laigueglia. Edizione numero 61 per la corsa ligure, in diretta Tv su Rai Sport +HD.corrierenazionale

Trofeo Laigueglia: pioggia e strappi secchi sarà una gara elettrica. Peters vuole dare il bis: C’è chi la definirebbe una “classica” e anche se non ha questo titolo ufficialmente, al livello della Milano-Sanremo, di certo il Trofeo Laigueglia che si disputerà oggi nella riviera di Ponente è una ...genova.repubblica