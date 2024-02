Trofeo Enci | un fine settimana allo stadio di atletica all’insegna del pedigree

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Arezzo, 28 febbraio 2024 – Il Comune di Arezzo patrocina l’iniziativa dell’Ente nazionale cinofilia italiana che si svolgeràdidi via di Castelsecco da venerdì 1 a domenica 3 marzo e la cui organizzazione è stata affidata dall’E.n.c.i. alla Società italiana rottweiler. Si tratta del, valido anche come selezione ai campionati mondiali “di categoria” per le seguenti razze: dobermann, pastore tedesco, rottweiler, pastore belga, schnauzer, boxer, pastore olandese. Il weekend sarà preceduto dalla cerimonia di apertura giovedì 29 febbraio quando verranno sorteggiati gli orari d’ingresso degli animali. L’ingresso è libero. “Abbiamo lavorato per un anno - ha dichiarato l’assessore Federico Scapecchi - a questo evento e finalmente tagliamo il traguardo. La scelta è ...