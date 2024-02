Trattori e ambientalisti | due pesi e due misure

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) In queste settimane si è discusso lungamente delle proteste deiche hanno caratterizzato molti paesi europei, incluso il nostro che ha subìto i danni di una sciagurata tassazione da parte del governo che poi ha pensato di esibirsi in un “passo del gambero” con una imbarazzante retromarcia. Tolleranza zero contro gli attivisti di Ultima generazione. Ma ae agricoltori in protesta tutto è concesso Abbiamo parlato del tema in modo polarizzato, come una delle tante possibili declinazioni del match tra ecologisti-europeisti e negazionisti-populisti. Abiti comodi da indossare durante le campagne elettorali per parlare ai cittadini provando a raccoglierne il consenso. Mai come in questo caso, però, la verità sta nel mezzo ed è ciò che probabilmente – numeri alla mano – rende tanto popolare tra i cittadini la difesa dei propri diritti da ...