Transnistria | il pretesto perfetto per Putin | Di Bella vede la Terza Guerra mondiale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "Una notizia raggelante". Antonio Di, ex direttore del Tg3, accoglie con un brivido quanto sta accadendo in. I rappresentanti filo-russi della regione separatista della Moldavia hanno chiesto "protezione" a Mosca dopo il blocco economico imposto dal governo di Chisinau. La risoluzione adottata dal Congresso speciale della regione, la cui indipendenza è riconosciuta dalla Russia ma non a livello internazionale, potrebbe fornire a Vladimirildiplomatico per una nuova operazione militare in stile-Ucraina. "Proprio l'ultima edizione del Wall Street Journal - ricorda Diospite in studio a Tagadà, su La7 - fa un parallelo tra la Polonia del 1938 e quanto sta accadendo ine Ucraina. Anche allora Hitler disse che la minoranza che parlava ...