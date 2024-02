Transnistria | i ribelli chiedono aiuto alla Russia contro la Moldavia Mosca | «Proteggerla è una priorità» Von der Leyen | «L’Europa deve essere preparata al rischio guerra»

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’ipotesi di una presenza di truppe occidentali in Ucraina, evocata ieri dal presidente Macron nel vertice convocato a Parigi, non convince gli alleati occidentali. Usa, Ue, Nato, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Svezia e Italia respingono l’idea

Quello che c’è da sapere sulla Transnistria e perché rischia di diventare il nuovo Donbass: la Transnistria, regione separatista ai confini con l’Ucraina e abitata a maggioranza da russofoni e ucrainofoni nostalgici dell’Unione Sovietica, ha chiesto oggi ufficialmente aiuto a Mosca contro le ...quotidiano

I separatisti della Transnistria chiedono aiuto a Mosca contro la Moldavia: Le autorità della autoproclamata Repubblica della Transnistria, entità separatista filorussa sul ... centinaia di morti e con l'intervento dell'esercito russo a fianco dei ribelli. In un referendum ...rainews

Perché la Russia potrebbe puntare alla Transnistria per vincere la guerra contro l’Ucraina: Qualora la Russia decidesse di annettere la Transnistria la Moldavia potrebbe decidere di compiere un'azione di forza per spegnere le ambizioni dei separatisti. In quel caso, però, se la dovrebbe ...fanpage