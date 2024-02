Tragico scontro tra due auto in Italia | il bilancio è pesantissimo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Un drammatico incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8 nelle stradene. Duesi sono scontrate in un incrocio provocando la morte del conducente di una di loro. Immediato l’intervento dei soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Leggi anche: Grave incidente,bus carico di studenti finisce fuori strada e si ribalta Leggi anche: È morto a soli 33 anni il figlio del famoso attoretra dueUnincidente stradale si è verificato questa mattina a Sezze, in provincia di Latina, intorno alle 8, all’incrocio tra via Migliara 45 e via del Murillo. Un violento impatto tra dueha provocato la morte di Cesare Abbate, 77enne residente in zona. La Fiat Punto guidata dall’anziano si è ...

Vent’anni, lunghi capelli castani, gli occhi azzurri come il mare e tanti sogni nel cassetto. Spazzati via in un colpo solo a causa di un Tragico incidente. ... (thesocialpost)

Tragico incidente a Latina, muore nonno mentre accompagna il nipote a scuola, 12enne ferito: Un Tragico incidente stradale si è verificato questa mattina a Sezze, in provincia di Latina. Un uomo di 75 anni, Cesare Abbate, ha perso la vita mentre accompagnava il nipote di 12 anni a scuola. Il ...orizzontescuola

Tragico incidente tra via Migliara 45 e via del Murillo: perde la vita un uomo: Ennesima tragedia stradale questa mattina in provincia di Latina. Intorno alle 8 due auto, per cause ancora da chiarire, si ...latinapress

Muore mentre porta il nipote a scuola: Tragico incidente stradale in provincia di Latina: Lo scontro tra due automobili è avvenuto nel territorio comunale di Sezze, all'incrocio tra via Migliara 45 e via del Murillo ...latinaquotidiano