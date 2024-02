Tragico schianto | 75enne muore mentre accompagna il nipote a scuola | ricoverato il bambino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

incidente mortale questa mattina all'incrocio tra via del Murillo e la Migliara 45, nel territorio di Sezze. A perdere la vita un uomo di 75 anni che, al volante di una Fiat Punto, stavando suo. Stando alle prime ricostruzioni, pare che, dopo l'impatto con una Peuget 206 guidata da un uomo, la Fiat si sia ribaltata nei campi al lato della strada. Immediato l'intervento di un camion dei vigili del fuoco e di alcune ambulanze del 118, che hanno trasportato il conducente della Peugeot e il minore all'ospedale Goretti. Inutili i soccorsi, invece, per l'anziano. Sul posto anche la polizia stradale del distaccamento di Aprilia, intervenuta per i rilievi.