Tragico incidente a Latina | nonno muore mentre accompagna il nipotino a scuola | 12enne in ospedale

Harry e Meghan non avranno la scorta nel Regno Unito: il principe perde la causa in tribunale (e non potrà neanche pagarsela): Niente scorta di polizia per il principe Harry e la sua famiglia, durante i soggiorni nel Regno Unito. Lo ha confermato oggi un giudice dell'Alta Corte di Londra, rigettando il ricorso ...ilmessaggero

Autotrasportatore morto sul lavoro, il cordoglio dei sindacati: "Venga fatta chiarezza": In una nota congiunta i sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil del territorio di Forlì-Cesena esprimono cordoglio per l'autotrasportatore morto in un Tragico incidente in uno stabilimento di Amadori ...forlitoday

Giustizia in bilico: Torino si mobilita per il crollo mortale della gru: TORINO, 28 FEB – Un grave incidente si è trasformato in un caso giudiziario: il crollo di una gru in un cantiere edile in via Genova, avvenuto il 18 dicembre 2022 e che ha tragicamente sottratto la ...infooggi