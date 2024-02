Tragico incidente a Latina | muore nonno mentre accompagna il nipote a scuola | 12enne ferito

Giudice rigetta il ricorso di Harry, niente scorta nel Regno Unito: traumatizzato fin da bambino dalla vicenda di sua madre Diana (con la quale condivide non pochi tratti di carattere), culminata nel Tragico incidente mortale del tunnel dell'Alma, a Parigi, nel 1997, ...ansa

Autotrasportatore morto sul lavoro, il cordoglio dei sindacati: "Venga fatta chiarezza": In una nota congiunta i sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil del territorio di Forlì-Cesena esprimono cordoglio per l'autotrasportatore morto in un Tragico incidente in uno stabilimento di Amadori ...forlitoday

Potenza, autobus scolastico si ribalta: grave l’autista: l veicolo è stato vittima di una violenta collisione con un'automobile lungo la strada provinciale 83. Nell'impatto, sono rimasti feriti in modo grave sia l'autista del pullman che il conducente dell' ...ilquotidianoitaliano