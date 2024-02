Tragedia sfiorata a Potenza | bus con 40 studenti finisce fuori strada per evitare lo scontro con un' auto | un ferito grave

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dopo aver evitato - per cause in fase d'accertamento - unocon un'mobile, u n bus che stava trasportando circa 40è finito, in una cunetta all'ingresso di Baragiano (). Secondo quanto si è appreso, tutte le persone che erano a bordo dell'bus si sono salvate. Ilpiùè l'uomo che era alla guida dell'mobile, un'Alfa Romeo 147...

