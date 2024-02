Tragedia in Alto Adige | valanga travolge sciatori | un morto e 2 feriti gravi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Una giornata di escursione in montagna si è trasformata ina Racines di Dentro, nell’incantevole scenario dell’, quando unaha travolto un gruppo di escursionisti tedeschi. Il…L'articolo Meteo Italia, Previsioni del tempo, Notizie e Terremoti.

Una Sciatrice di 83 anni è morta dopo una caduta da una seggiovia all'Alpe di Siusi, in Alto Adige. Una donna 55enne è invece ricoverata in gravi condizioni... (leggo)

Momenti di puro terrore questa mattina, 31 gennaio, sulla statale 131, vicino allo svincolo per Siligo, in provincia di Sassari. Rapinatori specializzati ... (thesocialpost)

Tragico incidente questa mattina sulla pista di collaudo di Porsche a Nardò , in provincia di Lecce. Un driver di 35 anni, Mattia Ottaviano, è morto dopo che ... (open.online)

Valanga in Alto Adige a Racines di Dentro travolge tre turisti tedeschi: uno è morto, gli altri due sono gravi: Una valanga a Racines di Dentro in Alto Adige ha colto alla sprovvista tre tedeschi: uno è morto, gli altri due versano in condizioni critiche ...notizie.virgilio

Valanga in Alto Adige, travolto un gruppo di ragazzi tedeschi: un morto e due feriti. «Il corpo della vittima sotto 4 metri di neve»: Tragedia in Alto Adige. Una valanga si è staccata nel pomeriggio a Racines di Dentro, in Sudtirol, travolgendo tre persone. Il bilancio provvisorio è un morto e due feriti di cui ...leggo

LA Tragedia - Bolzano, valanga a Racines di Dentro: almeno un morto ed un ferito grave: Una valanga si è staccata nel pomeriggio a Racines di Dentro (Bolzano), travolgendo tre persone. Tre persone sono state recuperate dalle masse nevose: una è morta, una è stata trasportata all'ospedale ...napolimagazine