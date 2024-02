Traffico Roma del 28-02-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) LuceverdeBen ritrovati in studio Tiziana remondiin diminuzione sulla principale rete viaria della capitale ancora e rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra Laurentina e Tuscolana stessa situazione in carreggiata interna tra Nomentana e la 24Teramo ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di Giovanni e rallentamenti in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Nomentana e via dei Campi Sportivi ricordiamo che per lavori è chiuso viale Antonino di San Giuliano 3 Lungotevere Maresciallo Diaz piazzale della Farnesina in direzione di via del Foro Italico le deviazioni sono segnalate sul posto possibili difficoltà in tutta l’area circostante per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito ...