Traffico Roma del 28-02-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Luceverdeper ritrovati in studio Tiziana rimondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana Salaria tra Nomentana e Prenestina rallentamenti e code in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24Teramo da via Fiorentini al Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda a Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni Ci sono code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra viale Castrense è San Lorenzo e rallentamenti e code tra Nomentana e via dei Campi Sportivi alle 18:30 alle 20 manifestazione in piazza Risorgimento possibili deviazioni per 9 linee di bus della zona comprese le navette della linea 19 sempre in tema di trasporti servizio ...