Traffico Roma del 28-02-2024 ore 14 | 30

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità domenica si correrà la 49esima edizione della mezza maratonaostia saranno almeno 10 mila gli atleti al via la corsa partirà dall’Eur all’altezza del palazzo dello sport e poi proseguirà sulla Colombo in direzione di Ostia sono previste chiusure alin particolare sulla carreggiata della Colombo direzione ostia con deviazioni e limitazioni di percorso per 30 linee di bus dettagli e aggiornamenti sul piano mobilità per la mezza maratonaOstia di domenica sono sulmobilita.it le altre notizie oggi tra le 18:30 e le 20 in Prati è prevista una politica a piazza Risorgimento saranno possibili chiusure al ...