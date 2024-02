Traffico Roma del 28-02-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità su via del Foro Italico per un intervento all'interno della galleria Fleming in direzione di via Salaria tra Corso di Francia in viale di Tor di Quinto da oggi lavori con riduzione della carreggiata su via di Boccea via Gino frontali e via Emilio tassi fino al 8 marzo a San Lorenzo ricordiamo sulla rete tranviaria i lavori in via dei Reti con variazioni di servizio per linea tram a 219 la linea tram 2 viene sostituita integralmente da bus linea tram 3 costituita da bus a Porta Maggiore Valle Giulia la linea tram 19 servizio con tram tram Centocelle Porta Maggiore e bus lungo la tratta Porta Maggiore Piazza Risorgimento