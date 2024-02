Traffico Roma del 28-02-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione circolazione Regolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24L’Aquila attenzione per un incidente avvenuto su via Tagliamento all’altezza di via delle 22 chiuso per lavori di manutenzione su via del Foro Italico il tratto tra Corso di Francia e viale di Tor di Quinto per lavori all’interno della galleria Fleming a San Lorenzo sulla viaria ricordiamo i lavori in via dei Reti con variazioni per le linee tram 23 e 19 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità