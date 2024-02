Traffico Roma del 28-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità mobilità iniziamo con la rete tranviaria per la sostituzione dei Binari a via dei Reti zona San Lorenzo lo ricordiamo è modificato il servizio delle linee due 319 la2 interessata dal cantiere nell’itinerario da e per il deposito è sostituita da busso lungo tutto il percorso la linea 3 dopo la conclusione dei lavori di rinnovo dei Binari a viale Parco del Celio e a via Labicana è di nuovo su tram tra stazione Trastevere e Porta Maggiore mentre viaggia su busta tra Porta Maggiore e Giulia Infine per la linea 19 ci sono i tram a 300 Celle Porta Maggiore è i bus tra Porta Maggiore Piazza Risorgimento ma siamo alle altre notizie A proposito proprio Piazza Risorgimento oggi è dalle 18:30 è in programma una cerimonia politica saranno possibili deviazioni per le linee 19 bus 23 32 4981 ...