Traffico Roma del 28-02-2024 ore 10 | 00

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione restano le cose sul tratto Urbano della A24L’Aquila Togliatti la tangenziale est è proprio sulla tangenziale incolonnamenti dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico sul grande raccordo anulare fine della diramazionenord alla Tiburtina lungo la carreggiata interna delle 22 di stasera chiusura notturna per lavori di manutenzione su via del Foro Italico per un intervento all’interno della via Fleming verso via Salaria a Corso di Francia e viale di Tor di Quinto fino al 29 febbraio per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it di Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...