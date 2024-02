Traffico Roma del 28-02-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità alquesta mattina in zona San Pietro Alle 9 Papa Francesco presiede l’udienza generale possibili difficoltà di circolazione durante la flusso il deflusso dei fedeli da oggi lavori con riduzione della carreggiata su via di Boccea tra Gino frontali e via Emidio tassi fino al 8 di marzo disagi sul posto mentre dalle 22 chiusura notturna per lavori di manutenzione su via del Foro Italico per un intervento all’interno della serie Fleming in direzione di via Salaria tra Corso di Francia in viale di Tor di Quinto fino al 29 febbraio per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità