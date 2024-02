Traffico Roma del 28-02-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) LuceverdeBuongiorno Bentrovati dalla situazionein coda sul tratto Urbano della A24L’Aquila tra Togliatti e la tangenziale est è proprio sulla tangenziale incolonnamenti da via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico e Fili attratti da via dei Monti Tiburtini a viale Castrense in direzione San Giovanniintenso sul grande raccordo anulare confine della diramazionenord dalla Tiburtina è ancora dellasud e la via Appia in carreggiata interna all’altezza dell’ Aurelia è ancora tra laFiumicino e la via del Mare in carreggiata esterna sulla Pontina file tra via di Vallerano altri file sullaFiumicino Dal ANSA del Tevere via della Magliana incidente con rallentamenti segnalato su ...