Tra le elezioni sarde e i manganelli | è iniziata la parabola discendente della destra

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Gli indecenti pestaggi di studenti adolescenti che si sono svolti negli ultimi tempi in varie piazze italiane non sono affatto casuali. Chiunque conosce un minimo gli ingranaggi dello Stato, e specie di quella sua parte addetta a difendere il cosiddetto ordine pubblico, sa infatti perfettamente come le condotte degli agenti rispondano a precisi input di carattere politico di cui sono responsabili, oltre ai questori e prefetti interessati, il ministro degli Interni e il presidente del Consiglio dei ministri. Quali dunque le cause politiche di questi indegni comportamenti che, come rilevato in certa misura dallo stesso presidenteRepubblica Sergio Mattarella, indicano un chiaro fallimentopolitica e, come denunciato da Magistratura democratica, si pongono in flagrante violazioneCostituzione repubblicana e segnatamente ...