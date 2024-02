Tour de France 2024 | il direttore Prudhomme a Firenze | “Bello partire da qui | il tour muove 5mila persone”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio– L’uomo ritenuto il più importante e potente al mondo nel ciclismo in campo organizzativo, da 16 annigenerale delde, Christian, è stato ospite per due giorni in Toscana. Una visita per fare il punto con il sindaco diDario Nardella, sull’attività in corso, e per seguire la-Empoli gara di apertura della stagione dilettanti in Toscana, che ha preso il via dal Piazzale Michelangelo. «Una luogo incantevole, bellezze meravigliose, una terrazza – dice– che merita la partenza del, come la corsase meritae la Toscana culla del ciclismo, basti ricordare ...